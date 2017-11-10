Централизованные обязательства финансового сектора Азербайджана увеличились

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Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Совокупные обязательства коммерческих банков и НКО Азербайджана перед Центробанком (ЦБА) на 1 октября 2017 года составили 7 036,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, объем обязательств по сравнению с показателем на 1 сентября увеличился на 24,3 млн манатов или 0,35%, с соответствующим периодом прошлого года сократился на 206,7 млн манатов или 2,85%.

Отметим, что максимальный объем обязательств коммерческих банков перед ЦБА зафиксирован в октябре 2016 года (7 507 млн манатов). Последний показатель ниже максимального значения на 470,2 млн манатов или 6,26%. В августе внешние обязательства коммерческих банков сократились на 3,85 млрд долларов в связи с переходом государству обязательств Международного банка Азербайджана.