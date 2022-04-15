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Ценные бумаги PAŞA Yatırım Bankası делистингованы на БФБ

Ценные бумаги PAŞA Yatırım Bankası делистингованы на БФБ Решением Листингового комитета ЗАО "Бакинская фондовая биржа" делистингованы ценные бумаги филиала ОАО "PAŞA Bank" в Турции "PAŞA Yatırım Bankası".
Финансы
15 апреля 2022 г. 14:22
Ценные бумаги PAŞA Yatırım Bankası делистингованы на БФБ

Решением листингового комитета ЗАО "Бакинская фондовая биржа" делистингованы ценные бумаги филиала ОАО "PAŞA Bank" в Турции PAŞA Yatırım Bankası.

Report сообщает об этом со ссылкой на Бакинскую фондовую биржу.

PAŞA Yatırım Bankası в 2019 году выпустил облигации на общую сумму 25 000 долларов США с номиналом 1 000 долларов США за акцию и годовым процентом погашения 2,95%.

Срок обращения долларовых облигаций AZ2003020172 истекает 17 апреля 2022 года.

"PAŞA Yatırım Bankası" был создан в 2015 году после приобретения "PAŞA Bank" акций "TAİB Bank", принадлежащего турецкому "Aksoy Holdinq". Его уставной капитал составляет 500 млн лир (около 58 млн манатов). 50,96% акций банка принадлежат "PAŞA Bank", 49% - ООО "PAŞA Holding", куда входит банк и 0,04% - "Aksoy Holding".

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Версия на азербайджанском языке "PAŞA Yatırım Bankası"nın qiymətli kağızları delistinq edilib

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