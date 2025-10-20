Цена золота повысилась более чем на 1%
Финансы
- 20 октября, 2025
- 10:38
Биржевая цена золота в понедельник утром повысилась более чем на 1%.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $47,1 относительно предыдущего закрытия, или на 1,12%, - до $4 260,4 за тройскую унцию.
Декабрьский фьючерс в то же время подорожал на 0,84%, до $50,525 за унцию. За прошлую неделю золото подорожало более чем на 5%, а в пятницу добиралось до нового исторического рекорда стоимости - $4 391,69 за тройскую унцию.
