Цена золота повысилась более чем на 1%

Биржевая цена золота в понедельник утром повысилась более чем на 1%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $47,1 относительно предыдущего закрытия, или на 1,12%, - до $4 260,4 за тройскую унцию.

Декабрьский фьючерс в то же время подорожал на 0,84%, до $50,525 за унцию. За прошлую неделю золото подорожало более чем на 5%, а в пятницу добиралось до нового исторического рекорда стоимости - $4 391,69 за тройскую унцию.