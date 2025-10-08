Цена золота на Comex продолжает обновлять рекорды

Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    08 октября, 2025
    Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $4 019 за тройскую унцию, обновив исторический максимум.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на данные торговой площадки.

    В 03:01 по бакинскому времени цена драгметалла достигла $4 015 за унцию (+0,49%).

    По состоянию на 04:05 по Баку стоимость золота ускорила рост и торговалась на уровне $4 019,5 за тройскую унцию (+0,61%), обновляя исторический максимум. В то же время фьючерс на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex находился на уровне $47,82 (-1,2%).

    Ранее стоимость золота обновила исторический максимум, превысив $4 000 за тройскую унцию.

