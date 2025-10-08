İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Maliyyə
    • 08 oktyabr, 2025
    • 05:46
    Qızılın qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

    Nyu York Ticarət Birjasının bölməsi olan "Comex"də 2025-ci ilin dekabr ayı üçün qızıl fyuçerslərinin qiyməti bir troya unsiyası üçün 4 019 dolları keçərək bütün zamanların ən yüksək həddinə çatıb.

    Bu barədə "Report" ticarət platformasının məlumatlarına istinadən xəbər verir.

    Bakı vaxtı ilə saat 3:01-də qiymətli metalın qiyməti 1 unsiya üçün 4 015 dollara (0,49 % artıb) çatıb.

    Bakı vaxtı ilə saat 4:05-ə olan məlumata görə, qızılın qiymət yüksəlişi sürətlənib və bir troya unsiyası üçün 4 019,5 dollara (0,61 % artaraq) - bütün zamanların ən yüksək həddinə çatıb. Bu arada, "Comex" birjasında 2025-ci ilin dekabr ayı üçün gümüş fyuçersləri 47,82 dollar (1,2 % aşağı) səviyyəsində olub.

    Əvvəllər qızılın qiyməti yeni rekorda çataraq bir troya unsiyası üçün 4 000 dolları keçmişdi.

    Qızıl Nyu York Ticarət Birjası gümüş
