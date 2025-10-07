Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Цена на золото достигла рекордного уровня

    Энергетика
    • 07 октября, 2025
    • 09:10
    Цена на золото достигла рекордного уровня

    Биржевая цена на золото умеренно растет во вторник утром, достигнув ранее в ходе торгов нового рекордного значения - выше $4 тыс. за тройскую унцию.

    Как передает Report, это следует из данных торгов.

    Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $19,75 относительно предыдущего закрытия, или на 0,5% - до $3 996,5 за тройскую унцию.

    Ранее в ходе торгов стоимость достигала $4 000,05 за тройскую унцию, что стало новым историческим рекордом. Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,22% - до $48,34 за унцию.

    Аналитики оценивают возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. Снижение учетной ставки регулятора может ослабить курс доллара, к которому чувствительны котировки драгоценного металла.

    стоимость золота фьючерсы Comex стоимость серебра

    Последние новости

    09:34

    В Губе сбитый автомобилем пешеход скончался спустя 4 дня

    Происшествия
    09:32

    Азербайджан и Казахстан на следующей неделе проведут заседание МПК

    В регионе
    09:30

    В результате ДТП с микроавтобусом в Турции пять человек погибли, 10 ранены

    В регионе
    09:29

    Пограничники пресекли контрабанду более 22 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

    Происшествия
    09:24

    В день закрытия III Игр стран СНГ на некоторых дорогах Гянджи будут введены ограничения

    Индивидуальные
    09:23

    Atasığorta сократит уставный капитал почти в 2 раза

    Финансы
    09:17

    СМИД ОТГ проводит заседание в Габале

    Внешняя политика
    09:12

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.10.2025)

    Финансы
    09:10

    Цена на золото достигла рекордного уровня

    Энергетика
    Лента новостей