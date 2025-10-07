Цена на золото достигла рекордного уровня

Биржевая цена на золото умеренно растет во вторник утром, достигнув ранее в ходе торгов нового рекордного значения - выше $4 тыс. за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $19,75 относительно предыдущего закрытия, или на 0,5% - до $3 996,5 за тройскую унцию.

Ранее в ходе торгов стоимость достигала $4 000,05 за тройскую унцию, что стало новым историческим рекордом. Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,22% - до $48,34 за унцию.

Аналитики оценивают возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. Снижение учетной ставки регулятора может ослабить курс доллара, к которому чувствительны котировки драгоценного металла.