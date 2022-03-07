Цена палладия обновила исторический максимум

Стоимость палладия в ходе торговой сессии на бирже Comex (входит в CME Group) в понедельник обновила исторический максимум, поднявшись выше $3,4 тыс. за тройскую унцию. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных торговой площадки.

Стоимость палладия в ходе торговой сессии на бирже Comex (входит в CME Group) в понедельник обновила исторический максимум, поднявшись выше $3,4 тыс. за тройскую унцию. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных торговой площадки.

По состоянию на 12:35 цена драгметалла росла на 14,01%, до $3,409 тыс. за унцию. К 13:01 стоимость палладия замедлила рост и находилась на уровне $3,323 тыс. за унцию (+11,44%).

По мнению экспертов, цена палладия растет на опасениях того, что могут возникнуть проблемы с поставками из России, которая является крупнейшим поставщиком этого металла на мировой рынок с долей в почти 40%.