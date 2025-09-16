Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Цена нефти в бюджете Азербайджана на 2026 год будет заложена на уровне $65

    Финансы
    • 16 сентября, 2025
    • 00:44
    Цена нефти в бюджете Азербайджана на 2026 год будет заложена на уровне $65

    При подготовке проектов сводного и государственного бюджетов Азербайджана на 2026 год цена одного барреля нефти марки Azeri Light была заложена на уровне 65 долларов США.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

    Отметим, что в 2025 году цена барреля Azeri Light была установлена в размере 70 долларов США.

    цена нефти нефть марки Azeri Light Министерство финансов Азербайджана
    Gələn il Azərbaycan neftinin büdcə qiyməti 65 dollar olacaq

    Последние новости

    00:44

    Цена нефти в бюджете Азербайджана на 2026 год будет заложена на уровне $65

    Финансы
    00:37

    СМИ: Stellantis отозвал более 755 тыс. автомобилей из-за возможной утечки топлива

    Другие страны
    00:21
    Видео

    Трамп: США нанесли второй точечный удар по венесуэльскому наркокартелю

    Другие страны
    23:53

    Рубио призвал Европу ввести против РФ те же санкции, о которых они просят США

    Другие страны
    23:44

    Рубинян: Следующая встреча по нормализации отношений может состояться в Турции

    В регионе
    23:26

    Бессент: Вашингтон не будет вводить пошлины против КНР, если ЕС не сделает то же самое

    Другие страны
    23:24

    Еще один азербайджанский борец завоевал бронзу на чемпионате мира

    Индивидуальные
    23:21

    В Туркменистане началось 11-ое заседание Рабочей группы по вопросам Каспия

    В регионе
    23:08

    Рубио: Трамп делает все возможное для завершения российско-украинского конфликта

    Другие страны
    Лента новостей