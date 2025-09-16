Цена нефти в бюджете Азербайджана на 2026 год будет заложена на уровне $65
Финансы
- 16 сентября, 2025
- 00:44
При подготовке проектов сводного и государственного бюджетов Азербайджана на 2026 год цена одного барреля нефти марки Azeri Light была заложена на уровне 65 долларов США.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.
Отметим, что в 2025 году цена барреля Azeri Light была установлена в размере 70 долларов США.
