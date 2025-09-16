İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    Gələn il Azərbaycan neftinin büdcə qiyməti 65 dollar olacaq

    Maliyyə
    • 16 sentyabr, 2025
    • 00:24
    Gələn il Azərbaycan neftinin büdcə qiyməti 65 dollar olacaq

    Azərbaycanın 2026-cı il üçün icmal və dövlət büdcələrinin layihələri hazırlanarkən "Azeri Light" markalı neftin 1 barelinin qiyməti 65 ABŞ dolları götürülüb.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Bu, 2025-ci illə müqayisədə 5 ABŞ dolları azdır.

    Цена нефти в бюджете Азербайджана на 2026 год будет заложена на уровне $65

