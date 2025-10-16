Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Цена на золото вновь побила исторические рекорды

    Финансы
    • 16 октября, 2025
    • 09:14
    Цена на золото вновь побила исторические рекорды

    Биржевая цена на золото продолжает обновлять исторические рекорды, второй день подряд, превысив уже $4 250 за тройскую унцию.

    Как передает Report, это следует из данных торгов.

    Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 1,19% относительно предыдущего закрытия - на $49,96, до $4 251,56 за тройскую унцию, а ранее в ходе торгов котировки достигали рекордных $4 254,8 за унцию.

    Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 2,01% - до $52,41 за унцию, ранее в ходе торгов также достигнув рекордного значения - $52,865.

    фьючерсы стоимость золота
    Gold prices once again broken historical records

    Последние новости

    09:54

    В сентябре производство компьютеров в Азербайджане увеличилось в 30 раз

    ИКТ
    09:49

    Азербайджан и Сомали вводят безвиз для владельцев дипломатических паспортов

    Внешняя политика
    09:45

    В Армении глава Арагацотнской епархии взят под стражу на два месяца - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    09:40

    В Высшей лиге Азербайджана во волейболу среди мужчин стартовал новый сезон

    Командные
    09:37

    Госкомпании Азербайджана в 2026-2029гг сократят выплаты дивидендов в бюджет

    Финансы
    09:36

    Кубок Европы ФИБА: Еще одна азербайджанская команда начнет борьбу в основном этапе

    Командные
    09:20

    В Баку 57-летняя женщина погибла от травм, полученных в ДТП

    Происшествия
    09:15

    В Азербайджане доходы от мобильной связи выросли почти на 3%

    ИКТ
    09:14

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.10.2025)

    Финансы
    Лента новостей