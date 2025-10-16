Цена на золото вновь побила исторические рекорды

Биржевая цена на золото продолжает обновлять исторические рекорды, второй день подряд, превысив уже $4 250 за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 1,19% относительно предыдущего закрытия - на $49,96, до $4 251,56 за тройскую унцию, а ранее в ходе торгов котировки достигали рекордных $4 254,8 за унцию.

Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 2,01% - до $52,41 за унцию, ранее в ходе торгов также достигнув рекордного значения - $52,865.