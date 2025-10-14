Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Цена на золото в Японии установила новый рекорд

    Финансы
    • 14 октября, 2025
    • 09:28
    Цена на золото в Японии установила новый рекорд

    Цена на золото в Японии установила новый рекорд, преодолев психологический барьер в 22,3 тыс. иен ($146,46) за 1 грамм.

    Как передает Report, такую розничную цену установила во вторник одна из крупнейших в Японии компаний, торгующих ценными металлами, Tanaka Kikinzoku Kogyo.

    Для мелкого опта цена составляет $146,46. Примечательно, что почти ровно за год – с 30 октября 2024 года цена выросла с 15 104 иен ($98,5 по курсу на тот момент) до 22 326 иен ($146,46). Эксперты связывают это с ожиданиями нестабильности на рынках из-за торговых противоречий США с другими странами.

    стоимость золота фьючерсы Япония

    Последние новости

    09:38

    Трамп отправится в Малайзию для подписания мира между Таиландом и Камбоджей

    Другие страны
    09:32

    Ученые обнаружили расширение опасной аномалии на Земле

    Это интересно
    09:28

    Цена на золото в Японии установила новый рекорд

    Финансы
    09:24

    В Баку проходит международная конференция, посвященная судебной системе

    Внешняя политика
    09:19

    Футбольная сборная Азербайджана U-21 сегодня проведет очередной матч

    Футбол
    09:12

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.10.2025)

    Финансы
    09:09

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.10.2025)

    Финансы
    09:06

    В Венесуэле из-за затопления шахт погибли 14 горняков

    Другие страны
    08:51

    Азербайджанские дзюдоисты завоевали на Гран-при в Перу семь медалей

    Индивидуальные
    Лента новостей