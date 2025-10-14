Цена на золото в Японии установила новый рекорд, преодолев психологический барьер в 22,3 тыс. иен ($146,46) за 1 грамм.

Как передает Report, такую розничную цену установила во вторник одна из крупнейших в Японии компаний, торгующих ценными металлами, Tanaka Kikinzoku Kogyo.

Для мелкого опта цена составляет $146,46. Примечательно, что почти ровно за год – с 30 октября 2024 года цена выросла с 15 104 иен ($98,5 по курсу на тот момент) до 22 326 иен ($146,46). Эксперты связывают это с ожиданиями нестабильности на рынках из-за торговых противоречий США с другими странами.