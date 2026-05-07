Цена на золото превысила $4 750 за тройскую унцию
- 07 мая, 2026
- 10:55
Цены на золото превысили $4 750 за тройскую унцию впервые с 24 апреля 2026 года.
Как передает Report, это следует из данных торгов.
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне на бирже Comex утром выросла на 1,25%, до $4 753,2 за тройскую унцию. Затем ускорила рост до $4 759, за тройскую унцию (+1,38%).
