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Цена на золото незначительно выросла в ожидании сигналов от ФРС США

Цена на золото незначительно выросла в ожидании сигналов от ФРС США Стоимость золота в понедельник утром незначительно выросла.
Финансы
20 февраля 2023 г. 10:02
Цена на золото незначительно выросла в ожидании сигналов от ФРС США

Стоимость золота в понедельник утром незначительно выросла.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы ожидают сигналы о дальнейшей политике Федеральной резервной системы (ФРС) США в отношении учетной ставки, которые могут содержаться в протоколе февральского заседания.

Цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 3,05 доллара, или на 0,16%, до 1 853,25 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 0,45%, до 21,812 доллара за унцию.

В среду будет опубликован протокол февральской встречи ФРС, документ может содержать сигналы о дальнейших планах Федрезерва относительно изменения учетной ставки. Рынки будут отмечать как сигналы в отношении темпов повышения, так и сроки вероятного уменьшения ставки, которая находится на высоком уровне.

Политика ФРС остается одним из главных факторов для золота, поскольку влияет на курс доллара. Золото чувствительно к изменению стоимости американской валюты: чем дороже доллар, тем менее доступно золото для покупки в другой валюте, и наоборот.

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Версия на английском языке Gold price rises slightly in anticipation of signals from US Federal Reserve

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