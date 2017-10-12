Цена биткоина превысила 5 000 долларов

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Цена биткоина достигла исторического максимума в 5 000 долларов. Как сообщает Report, сейчас биткоин продается за 5 145 долларов.

Отметим, что в начале года биткоин стоил 966 долларов. Сейчас стоимость криптовалюты выросла в 5,3 раза.

Аналитическая группа Report отмечает, что несмотря на недавние ограничения на торговлю и эмиссию биткоинов в Китае, Евросоюзе и России, спрос на эту криптовалюту продолжает расти. Недавно Международный валютный фонд (МВФ) признал легитимность биткоинов.

Отметим, что первая официальная продажа биткоинов состоялась 25 апреля 2010 года – 1 000 биткоинов по цене 0,3 цента. В феврале 2011 года биткоин и доллар достигли паритета, а уже 9 июня 2011 года курс биткоина вырос до 29,57 доллара. Хотя затем курс упал до 2 долларов, в апреле 2013 года биткоин вырос до 266 долларов, затем вновь снизился до 50 долларов. В ноябре 2013 года биткоин подорожал до 1 000 долларов и в январе 2015 года вновь упал до 200 долларов.