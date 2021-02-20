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Цена биткоина обновила исторический максимум

Цена биткоина обновила исторический максимум Максимальной была цена на Binance — 57,076 тысячи долларов США
Финансы
20 февраля 2021 г. 17:31
Цена биткоина обновила исторический максимум

Биткоин побил очередной рекорд — цена криптовалюты на торгах поднялась выше 57 тысяч долларов США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, на бирже Binance по состоянию на 16:18 (по бакинскому времени) он рос на 8,11 процента за сутки — до 56,91 тысячи долларов США. В свою очередь, по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, криптовалюта подорожала на 8,07 процента, до 56,96 тысячи долларов США.

За несколько минут до этого стоимость биткоина поднималась выше 57 тысяч долларов США. Максимальной была цена на Binance — 57,076 тысячи долларов США.

Накануне биткоин обновил сразу несколько исторических рекордов, поднявшись до отметки в 56 тысяч долларов США.

Резкий рост криптовалюты начался в декабре, когда в середине месяца ее цена превысила исторический максимум в 20 042 доллара США, державшийся с 2017 года.

После небольшой паузы криптовалюта вновь стала расти в цене 8 февраля после того, как принадлежащая Илону Маску компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в полтора миллиарда долларов США. С этого момента курс преодолел рекорд января в 41 950 долларов США и с тех пор непрерывно растет. Так, только 16 февраля цена биткоина впервые в истории достигла 50 тысяч долларов США.

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