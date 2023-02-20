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ЦБА: За последние шесть лет увеличилось количество поддельных 100-манатных банкнот

ЦБА: За последние шесть лет увеличилось количество поддельных 100-манатных банкнот В прошлом году Центральным банком Азербайджана (ЦБА) выявлены 452 поддельных денежных знака, из них 323 банкноты номиналом 100 манатов.
Финансы
20 февраля 2023 г. 12:45
ЦБА: За последние шесть лет увеличилось количество поддельных 100-манатных банкнот

В прошлом году Центральным банком Азербайджана (ЦБА) выявлены 452 поддельных денежных знака, из них 323 банкноты номиналом 100 манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела экспертизы департамента наличных средств ЦБА Насиб Панахлы на семинаре по организации денежного обращения-2023.

По его словам, в 2021 году обнаружено в общей сложности 358 фальшивых денежных знаков, из них 282 - стоманатных купюр.

"С 2006 по 2022 год Центральным банком было выявлено 10 095 единиц фальшивых денег. За последние 4 года было возбуждено 20 уголовных дел о мошенничестве. Несмотря на сокращение в целом объемов поддельных денежных средств за последние 4 года, начиная с 2017 года, увеличилось количество поддельных 100-манатных банкнот. На каждые 660 тысяч бумажных денежных знаков приходилась 1 фальшивая банкнота", - сказал Н.Панахлы.

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Версия на английском языке Central Bank: Number of counterfeit 100-manat banknotes has increased over past 6 years
Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Bank: "Son 6 ildə aşkar edilmiş saxta 100 manatlıq pul nişanları artıb"

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