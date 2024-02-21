ЦБА: Выполнены требования к Госреестру обременений движимого имущества

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выполнил требования Всемирного банка к Государственному реестру обременений движимого имущества касательно оценки бизнес-среды в стране.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выполнил требования Всемирного банка к Государственному реестру обременений движимого имущества касательно оценки бизнес-среды в стране.

Об этом Report заявил представитель департамента информационных технологий ЦБА Вугар Масимов.

Он отметил, что реестр имеет особое значение в оценках Всемирного банка.

"Ранее одним из самых важных документов для инвесторов при принятии решений о вложении финансовых средств являлся ежегодный отчет Doing Business. В этом году Всемирный банк проведет оценку под названием "Доступная деловая среда". Критерии в этой области уже практически определены. Все требования к реестру выполнены. Мы надеемся на высокие результаты в этом году, как это было в предыдущие годы", - сказал Масимов.

Напомним, что в 2023 году количество договоров об обременении движимого имущества в Азербайджане увеличилось в 2 раза и превысило 200 тысяч.