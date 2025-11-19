ЦБА вынес обязательные предписания трем страховым агентам
Финансы
- 19 ноября, 2025
- 11:54
Центральный банк Азербайджана вынес обязательные для исполнения предписания трем юридическим лицам, работающим в качестве страховых агентов.
Как передает Report, нарушения выявлены в работе компаний "İNS Consulting", "Az İnvest Group" и "Azərbaycan Geologiyası".
По информации ЦБА, в ходе надзорных мероприятий этим организациям были предъявлены обязательные к исполнению предписания на основании требований статьи 102 Закона "О страховой деятельности".
