    ЦБА вынес обязательные предписания трем страховым агентам

    Финансы
    • 19 ноября, 2025
    • 11:54
    Центральный банк Азербайджана вынес обязательные для исполнения предписания трем юридическим лицам, работающим в качестве страховых агентов.

    Как передает Report, нарушения выявлены в работе компаний "İNS Consulting", "Az İnvest Group" и "Azərbaycan Geologiyası".

    По информации ЦБА, в ходе надзорных мероприятий этим организациям были предъявлены обязательные к исполнению предписания на основании требований статьи 102 Закона "О страховой деятельности".

    ЦБА страховые агенты
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı sığorta agenti olan üç hüquqi şəxsə icrası məcburi sərəncam verib

