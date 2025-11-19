Azərbaycan Mərkəzi Bankı sığorta agenti olan üç hüquqi şəxsə icrası məcburi sərəncam verib
Maliyyə
- 19 noyabr, 2025
- 11:28
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) sığorta agenti olan üç hüquqi şəxsə - "İNS Consulting", "Az İnvest Group" və "Azərbaycan Geologiyası" MMC-lərə icrası məcburi sərəncam verib.
"Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, qurumun həyata keçirdiyi nəzarət tədbirləri çərçivəsində şirkətlərə "Sığorta fəaliyyəti haqqında" qanunun 102-ci maddəsinin tələblərinə əsasən icrası məcburi göstəriş verilib.
