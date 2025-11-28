ЦБА выдал обязательные предписания двум страховым компаниям

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательные к исполнению предписания компаниям PAŞA Sığorta и Atəşgah Həyat Sığorta.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, учреждение выявило несоблюдение обеими компаниями "Стандартов корпоративного управления для страховщиков".

В связи с этим страховщикам было выдано обязательное к исполнению предписание в соответствии с требованиями статьи 102 закона "О страховой деятельности".