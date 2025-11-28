AMB iki sığorta şirkətinə icrası məcburi göstəriş verib
Maliyyə
- 28 noyabr, 2025
- 17:11
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "PAŞA Sığorta" və "Atəşgah Həyat Sığorta" ASC-lərə icrası məcburi göstəriş verib.
"Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, qurumun hər iki şirkətdə "Sığortaçılarda korporativ idarəetmə Standartları"na əməl olunmadığını üzə çıxarıb. Odur ki, "Sığorta fəaliyyəti haqqında" qanunun 102-ci maddəsinin tələblərinə əsasən sığortaçılara icrası məcburi göstəriş verilib.
Son xəbərlər
17:56
Azərbaycanla Tailand arasında dostluq və əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə edilibXarici siyasət
17:52
Foto
WUF13-ə hazırlıqla bağlı yerləşmə vasitələri ilə görüş keçirilibTurizm
17:51
"Baksol yolu"ndakı yanğın söndürülüb - YENİLƏNİBHadisə
17:51
Azərbaycan Yüksək Liqası: "Murov Az Terminal" son oyun günündə qələbə qazanıbKomanda
17:47
Bakıda rəqəmsal əlçatanlığın inkişafı üzrə beynəlxalq plan qəbul edilibİKT
17:45
Azərbaycan cüdoçuları "Böyük Dəbilqə" turnirinin ilk gününü medalsız başa vurublarFərdi
17:41
Olimpiya mükafatçısı mövsümün sonunda karyerasını bitirəcəkFərdi
17:40
Azərbaycanda idarələrarası rəqəmsal sənəd dövriyyəsi təşkil edilibSosial müdafiə
17:34
Foto