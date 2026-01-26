SOCAR установил новый рекорд в буровых работах

Трест "Комплексные буровые работы" (КБР) Государственной нефтяной компании Азербайджана обновил рекорд в буровых операциях, установленный в 2025 году.

Как сообщает Report со ссылкой на КБР, пробуренный трестом боковой ствол скважины №28a на месторождении "Западный Абшерон", зарегистрирован как скважина с самым длинным горизонтальным открытым стволом (522 метра) в истории SOCAR на сегодняшний день.

Бурение осуществлялось КБР по заказу Производственного объединения "Азнефть" компании SOCAR.

Предыдущий рекордный показатель (515 метров) был зарегистрирован в конце 2025 года в скважине №25a, пробуренной на том же месторождении. Таким образом, КБР установил новый рекорд.

Месторождение "Западный Абшерон" разрабатывается Нефтегазодобывающим управлением (НГДУ) "Абшероннефть" ПО "Азнефть".