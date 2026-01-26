Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    SOCAR установил новый рекорд в буровых работах

    Энергетика
    • 26 января, 2026
    • 11:53
    SOCAR установил новый рекорд в буровых работах

    Трест "Комплексные буровые работы" (КБР) Государственной нефтяной компании Азербайджана обновил рекорд в буровых операциях, установленный в 2025 году.

    Как сообщает Report со ссылкой на КБР, пробуренный трестом боковой ствол скважины №28a на месторождении "Западный Абшерон", зарегистрирован как скважина с самым длинным горизонтальным открытым стволом (522 метра) в истории SOCAR на сегодняшний день.

    Бурение осуществлялось КБР по заказу Производственного объединения "Азнефть" компании SOCAR.

    Предыдущий рекордный показатель (515 метров) был зарегистрирован в конце 2025 года в скважине №25a, пробуренной на том же месторождении. Таким образом, КБР установил новый рекорд.

    Месторождение "Западный Абшерон" разрабатывается Нефтегазодобывающим управлением (НГДУ) "Абшероннефть" ПО "Азнефть".

