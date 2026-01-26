В Баку задержан наркокурьер с более чем 10 кг марихуаны
Происшествия
- 26 января, 2026
- 11:52
В Баку задержан наркокурьер.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
Сотрудниками 9-го отделения полиции Сабаильского РУП задержан 33-летний житель Гянджи Сафар Джамалов. При досмотре его автомобиля обнаружено 10 кг 110 г марихуаны, 2 кг 55 г опиума и 13 таблеток Прегабалина.
Джамалов заявил, что приобрел наркотики у гражданина Ирана, с которым познакомился в социальных сетях, с целью их дальнейшего сбыта в Баку.
По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.
