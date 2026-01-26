В Азербайджане запретили ввоз продукции 19 предприятий из 7 стран

В Азербайджан запрещен ввоз продукции 19 предприятий из 7 стран.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Азиз Шарифов на пресс-конференции по итогам работы организации в 2025 году.

По его словам, в течение года в Азербайджан осуществлялся импорт продукции, подлежащей контролю в сфере пищевой безопасности, ветеринарного и фитосанитарного надзора, из 107 стран.

В ходе проверок при импорте было выявлено 787 случаев несоответствия требованиям безопасности и качества. В результате было предотвращено поступление в оборот около 2 тыс. тонн и 308 тыс. единиц продукции, не отвечающей установленным нормам.

В рамках контрольных мероприятий была уничтожена продукция, признанная небезопасной, включая энергетические напитки с запрещенными веществами, детское питание, не соответствующее требованиям, а также мясо и мясные продукты, птица, растительная продукция, кондитерские изделия и другие товары.