Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    В Азербайджане за год изъяли из продажи более 8 тыс. единиц контрафактного алкоголя

    Здоровье
    • 26 января, 2026
    • 11:53
    В Азербайджане за год изъяли из продажи более 8 тыс. единиц контрафактного алкоголя

    В Азербайджане в прошлом году изъяли из продажи более 8,1 тыс. единиц поддельной алкогольной продукции.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Азиз Шарифов на пресс-конференции по итогам 2025 года.

    По его словам, всего в 2025 году сотрудники агентства выявили 8 197 единиц фальсифицированных алкогольных напитков.

    "Вся контрафактная продукция была изъята из оборота. Также в соответствии с требованиями законодательства были приняты необходимые меры", - отметил он.

    Азиз Шарифов АПБА контрафактный алкоголь подделка
    2025-ci ildə satışdan çıxarılan saxta alkoqollu içkilərin sayı açıqlanıb

    Последние новости

    11:59

    В Баку стартовала встреча глав МИД Азербайджана и Израиля

    Внешняя политика
    11:55

    В Индонезии число погибших из-за схода оползня возросло до 25 человек

    Другие страны
    11:54

    В Азербайджане запретили ввоз продукции 19 предприятий из 7 стран

    Здоровье
    11:53

    SOCAR установил новый рекорд в буровых работах

    Энергетика
    11:53

    В Азербайджане за год изъяли из продажи более 8 тыс. единиц контрафактного алкоголя

    Здоровье
    11:52

    В Баку задержан наркокурьер с более чем 10 кг марихуаны

    Происшествия
    11:47

    АПБА в 2025 году выявило нарушения в 373 донерных на территории Азербайджана

    Здоровье
    11:44

    Три человека погибли из-за пожара на предприятии в Греции - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:44

    В бакинском отеле произошло убийство

    Происшествия
    Лента новостей