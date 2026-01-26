В Азербайджане за год изъяли из продажи более 8 тыс. единиц контрафактного алкоголя
- 26 января, 2026
- 11:53
В Азербайджане в прошлом году изъяли из продажи более 8,1 тыс. единиц поддельной алкогольной продукции.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Азиз Шарифов на пресс-конференции по итогам 2025 года.
По его словам, всего в 2025 году сотрудники агентства выявили 8 197 единиц фальсифицированных алкогольных напитков.
"Вся контрафактная продукция была изъята из оборота. Также в соответствии с требованиями законодательства были приняты необходимые меры", - отметил он.
