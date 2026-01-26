Ильхам Алиев поздравил генерал-губернатора Австралии
- 26 января, 2026
- 11:43
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо генерал-губернатору Австралийского Союза Саманте Мостин.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемая госпожа генерал-губернатор,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Австралийского Союза.
Убежден, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений между Азербайджаном и Австралией в духе дружбы, продолжения взаимовыгодного сотрудничества в интересах двух народов.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Австралии – постоянного благополучия и процветания".
