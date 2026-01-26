АПБА в 2025 году выявило нарушения в 373 донерных на территории Азербайджана

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    • 26 января, 2026
    • 11:47
    Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) в 2025 году выявило нарушения в 373 донерных и 18 предприятиях по переработке сырого донера в стране.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя АПБА Азиз Шарифов на пресс-конференции по итогам 2025 года.

    По его словам, всего в течение прошлого года агентство проводило контрольные мероприятия в 561 донерной и 21 предприятии по переработке сырого донера.

    "В результате проверок были выявлены нарушения в 373 донерных и 18 предприятиях по переработке. Кроме того, в 497 предприятиях было отобрано 600 образцов для лабораторных исследований. По результатам анализов в 122 образцах, собранных из 107 предприятий, выявлены несоответствия нормативным требованиям", - отметил он.

