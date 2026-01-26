АПБА в 2025 году выявило нарушения в 373 донерных на территории Азербайджана
Здоровье
- 26 января, 2026
- 11:47
Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) в 2025 году выявило нарушения в 373 донерных и 18 предприятиях по переработке сырого донера в стране.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя АПБА Азиз Шарифов на пресс-конференции по итогам 2025 года.
По его словам, всего в течение прошлого года агентство проводило контрольные мероприятия в 561 донерной и 21 предприятии по переработке сырого донера.
"В результате проверок были выявлены нарушения в 373 донерных и 18 предприятиях по переработке. Кроме того, в 497 предприятиях было отобрано 600 образцов для лабораторных исследований. По результатам анализов в 122 образцах, собранных из 107 предприятий, выявлены несоответствия нормативным требованиям", - отметил он.
Последние новости
11:59
В Баку стартовала встреча глав МИД Азербайджана и ИзраиляВнешняя политика
11:55
В Индонезии число погибших из-за схода оползня возросло до 25 человекДругие страны
11:54
В Азербайджане запретили ввоз продукции 19 предприятий из 7 странЗдоровье
11:53
SOCAR установил новый рекорд в буровых работахЭнергетика
11:53
В Азербайджане за год изъяли из продажи более 8 тыс. единиц контрафактного алкоголяЗдоровье
11:52
В Баку задержан наркокурьер с более чем 10 кг марихуаныПроисшествия
11:47
АПБА в 2025 году выявило нарушения в 373 донерных на территории АзербайджанаЗдоровье
11:44
Три человека погибли из-за пожара на предприятии в Греции - ОБНОВЛЕНОДругие страны
11:44