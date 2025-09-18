Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Финансы
    • 18 сентября, 2025
    • 15:14
    ЦБА выдал обязательные предписания 3 компаниям, предоставляющим услуги по обмену валюты

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательные к исполнению предписания трем компаниям, предоставляющим услуги по обмену валюты - ООО Meta-Kapital, Money Shop и Delta Capital.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

    Согласно информации, компании нарушили требования пункта 7.1 "Правил проведения операций по обмену валюты лицами, получившими лицензию на деятельность по обмену валюты, и контроля за деятельностью по обмену валюты", не предоставив отчеты за конец августа 2025 года. Руководствуясь требованиями статьи 13-7.1.2 закона "О валютном регулировании", были выданы обязательные к исполнению предписания о предоставлении отчетов в установленные законодательством сроки.  

    AMB valyuta mübadiləsi xidməti göstərən üç şirkətə icrası məcburi göstəriş verib

