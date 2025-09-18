İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    AMB valyuta mübadiləsi xidməti göstərən üç şirkətə icrası məcburi göstəriş verib

    Maliyyə
    • 18 sentyabr, 2025
    • 14:51
    AMB valyuta mübadiləsi xidməti göstərən üç şirkətə icrası məcburi göstəriş verib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) valyuta mübadiləsi xidməti göstərən üç şirkətə - "Meta-Kapital", "Money Shop" və "Delta Capital" MMC-lərə icrası məcburi göstəriş verib. 

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir. 

    Məlumata görə, adıçəkilən şirkətlər "Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslər tərəfindən valyuta mübadiləsi əməliyyatlarının aparılması və valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə nəzarət Qaydası"nın 7.1-ci bəndinin tələblərini pozaraq 2025-ci ilin avqust ayının sonuna hesabatları təqdim etməyib. Odur ki, "Valyuta tənzimi haqqında" qanunun 13-7.1.2-ci maddəsinin tələbləri rəhbər tutularaq hesabatları qanunvericiliklə müəyyən edilmiş vaxtda təqdim edilməsi ilə bağlı icrası məcburi göstərişlər verilib. 

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı valyuta mübadiləsi icrası məcburi göstəriş
