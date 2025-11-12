ЦБА выдал лицензию еще одному пункту обмена валюты в Баку
Финансы
- 12 ноября, 2025
- 16:15
Центральный банк Азербайджана выдал ООО Money Shop лицензию на открытие еще одного пункта обмена валюты в Баку.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
Согласно информации, таким образом, число пунктов обмена валюты компании достигло 2. Новый пункт будет функционировать по адресу: город Баку, Насиминский район, проспект Азадлыг, 22.
В настоящее время, помимо Money Shop, еще 6 компаний - Eliko, Delta Capital, Zuhur, ООО "Бакинская центральная валюта", Meta-Kapital и "MMK-014" имеют соответствующие лицензии.
Напомним, что Money Shop получил первую лицензию в 2024 году.
Последние новости
16:53
Главы МИД России и Ирана обсудили региональные вопросыВ регионе
16:37
В Самаре обвиняемым в покушении на депутата Госдумы РФ запросили до 11 летВ регионе
16:34
Пропускная способность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс утроится к концу 2025 годаИнфраструктура
16:32
В аварии с автобусом на юге Перу погибло по меньшей мере 37 человекДругие страны
16:26
Эрдоган: Начата расшифровка данных черного ящика разбившегося самолета C-130Другие страны
16:15
ЦБА выдал лицензию еще одному пункту обмена валюты в БакуФинансы
16:11
ЦБА призывает упростить оценку "зеленых проектов" малого бизнесаФинансы
16:10
Минэкономики: Азербайджан заключил соглашения о свободной торговле с 10 странамиБизнес
16:03