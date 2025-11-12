ЦБА выдал лицензию еще одному пункту обмена валюты в Баку

Центральный банк Азербайджана выдал ООО Money Shop лицензию на открытие еще одного пункта обмена валюты в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, таким образом, число пунктов обмена валюты компании достигло 2. Новый пункт будет функционировать по адресу: город Баку, Насиминский район, проспект Азадлыг, 22.

В настоящее время, помимо Money Shop, еще 6 компаний - Eliko, Delta Capital, Zuhur, ООО "Бакинская центральная валюта", Meta-Kapital и "MMK-014" имеют соответствующие лицензии.

Напомним, что Money Shop получил первую лицензию в 2024 году.