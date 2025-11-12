İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    AMB Bakıda daha bir valyuta mübadiləsi məntəqəsinə lisenziya verib

    Maliyyə
    • 12 noyabr, 2025
    • 15:39
    AMB Bakıda daha bir valyuta mübadiləsi məntəqəsinə lisenziya verib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "Money Shop" MMC-yə Bakıda daha bir valyuta mübadiləsi məntəqəsi açmaq üçün lisenziya verib.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bununla da, şirkətin valyuta mübadiləsi məntəqələrinin sayı 2-yə çatıb. Yeni məntəqə Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Azadlıq prospekti, 22 ünvanında fəaliyyət göstərəcək.

    Hazırda "Money Shop"dan başqa daha 6 şirkət - "Eliko", "Delta Capital", "Zuhur", "Bakı Mərkəzi Valyuta", "Meta-Kapital" və "MMK-014" MMC-lər müvafiq lisenziyaya malikdirlər.

    Xatırladaq ki, "Money Shop" ilk lisenziyanı 2024-cü ildə alıb.

    ЦБА выдал лицензию еще одному пункту обмена валюты в Баку

