ЦБА выбрал страховщика
Финансы
- 01 декабря, 2025
- 12:17
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) подвел итоги открытого тендера на страхование основных средств.
Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителем тендера стало ОАО PAŞA Sığorta.
Компании-победителю будет выплачено 205,6 тыс. манатов.
В прошлом году победителем данного тендера также была признана PAŞA Sığorta. Компании было выплачено 209,9 тыс. манатов.
