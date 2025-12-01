ЦБА выбрал страховщика

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) подвел итоги открытого тендера на страхование основных средств.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителем тендера стало ОАО PAŞA Sığorta.

Компании-победителю будет выплачено 205,6 тыс. манатов.

В прошлом году победителем данного тендера также была признана PAŞA Sığorta. Компании было выплачено 209,9 тыс. манатов.