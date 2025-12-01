Azərbaycan Mərkəzi Bankı sığortaçı seçib
Azərbaycan Mərkəzi Bankı əsas vəsaitlərinin sığortalanması ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.
"Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "PAŞA Sığorta" ASC-dir.
Qalib şirkətə 205,6 min manat ödəniləcək.
Ötən il də bu tenderin qalibi "PAŞA Sığorta" ASC olub. Şirkətə 209,9 min manat ödənilib.
