    Azərbaycan Mərkəzi Bankı sığortaçı seçib

    Maliyyə
    • 01 dekabr, 2025
    • 11:44
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı əsas vəsaitlərinin sığortalanması ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.

    "Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "PAŞA Sığorta" ASC-dir.

    Qalib şirkətə 205,6 min manat ödəniləcək.

    Ötən il də bu tenderin qalibi "PAŞA Sığorta" ASC olub. Şirkətə 209,9 min manat ödənilib.

