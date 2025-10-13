ЦБА временно ограничил деятельность Greentek Group
Финансы
- 13 октября, 2025
- 13:33
Центробанк Азербайджана временно ограничил деятельность компании Greentek Group.
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, решение принято по результатам внеплановой проверки компании.
Согласно полученной информации, регулятор выявил серьезные нарушения: компания открывала пользователям платежные счета с нарушением требований законодательства, а также допускала ошибки в пресечении незаконных операций, проводимых через интернет-ресурсы.
Коммерческой организации выдано предписание о временном приостановлении всех платежных услуг в рамках лицензии (за исключением возврата средств пользователям платежных услуг).
