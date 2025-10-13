ЦБА временно ограничил деятельность Greentek Group

Центробанк Азербайджана временно ограничил деятельность компании Greentek Group.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, решение принято по результатам внеплановой проверки компании.

Согласно полученной информации, регулятор выявил серьезные нарушения: компания открывала пользователям платежные счета с нарушением требований законодательства, а также допускала ошибки в пресечении незаконных операций, проводимых через интернет-ресурсы.

Коммерческой организации выдано предписание о временном приостановлении всех платежных услуг в рамках лицензии (за исключением возврата средств пользователям платежных услуг).