    ЦБА временно ограничил деятельность Greentek Group

    Финансы
    • 13 октября, 2025
    • 13:33
    Центробанк Азербайджана временно ограничил деятельность компании Greentek Group.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, решение принято по результатам внеплановой проверки компании.

    Согласно полученной информации, регулятор выявил серьезные нарушения: компания открывала пользователям платежные счета с нарушением требований законодательства, а также допускала ошибки в пресечении незаконных операций, проводимых через интернет-ресурсы.

    Коммерческой организации выдано предписание о временном приостановлении всех платежных услуг в рамках лицензии (за исключением возврата средств пользователям платежных услуг).

    ЦБА платежные услуги лицензия
