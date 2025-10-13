İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    "Greentek Group"un fəaliyyəti müvəqqəti məhdudlaşdırılıb

    Maliyyə
    • 13 oktyabr, 2025
    • 13:10
    Greentek Groupun fəaliyyəti müvəqqəti məhdudlaşdırılıb

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "Greentek Group" MMC-nin fəaliyyətini müvəqqəti məhdudlaşdırıb.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, şirkətdə həyata keçirilən plandankənar yoxlama çərçivəsində istifadəçilərə ödəniş hesablarının qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qaydada açılmadığı, internet resurslar vasitəsilə aparılan qanunsuz fəaliyyətlərin qarşısının alınmasında xətalara yol verilməsi faktları aşkar edilib.

    Odur ki, "Mərkəzi Bank haqqında" qanunun 48.2.4-cü və "Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında" qanunun 63.1-ci maddələri rəhbər tutularaq, kommersiya qurumuna lisenziya çərçivəsində göstərilən bütün ödəniş xidmətlərinin (ödəniş xidməti istifadəçilərinin vəsaitlərinin geri qaytarılması istisna olmaqla) müvəqqəti olaraq dayandırılması barədə göstəriş verilib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Greentek Group

    Son xəbərlər

    13:31

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Avropa çempionatı bizim üçün çox düşərli oldu"

    Fərdi
    13:31

    Kallas: Avropa fövqəladə hücum dalğası ilə üzləşib

    Digər ölkələr
    13:29

    Ümumölkə televiziya yayımçılarının proqramlarının janr bölgüsü açıqlanıb

    Media
    13:27

    Netanyahu Qəzza üzrə keçiriləcək sammitdə iştirak edəcək

    Digər ölkələr
    13:22

    Bakıda 10 nəfərin öldüyü partlayışla bağlı məhkəmədə: Otağa salıb protokola imza atmağa məcbur etdilər

    Hadisə
    13:19

    Aleksey Overçuk: "Moskva, Bakı və Tehran Fars körfəzinə qədər logistika qurur"

    İnfrastruktur
    13:17
    Foto

    Qarabağ Universitetində "Mənəvi dəyərlər" gününün açılış mərasimi olub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:15

    Keçmiş məhkumlara cəmiyyətdəki münasibət: Onların reabilitasiyası necə həyata keçirilir? – ARAŞDIRMA

    Daxili siyasət
    13:10

    HƏMAS 13 israilli girovu azad edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti