ЦБА: В платежном балансе возникнет двузначный профицит

Рост цен на основные экспортные товары на мировом рынке повышает вероятность того, что к концу 2022 года в платежном балансе возникнет двузначный профицит по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП), что является главным фактором, поддерживающим ра

Рост цен на основные экспортные товары на мировом рынке повышает вероятность того, что к концу 2022 года в платежном балансе возникнет двузначный профицит по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП), что является главным фактором, поддерживающим равновесие на валютном рынке.

Как передает Report, об этом говорится в информации Центробанка Азербайджана (ЦБА).

"Подорожание основных экспортных продуктов Азербайджана увеличивает профицит платежного баланса, что поддерживает стабильность курса национальной валюты, и, в конечном итоге, понижает цены. Формирование курса маната в условиях расширения каналов предложения на валютном рынке оказывает сдерживающее влияние на уровень инфляции и инфляционные ожидания", - заявили в ведомстве.