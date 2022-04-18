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ЦБА: В платежном балансе возникнет двузначный профицит

ЦБА: В платежном балансе возникнет двузначный профицит Рост цен на основные экспортные товары на мировом рынке повышает вероятность того, что к концу 2022 года в платежном балансе возникнет двузначный профицит по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП), что является главным фактором, поддерживающим ра
Финансы
18 апреля 2022 г. 15:56
ЦБА: В платежном балансе возникнет двузначный профицит

Рост цен на основные экспортные товары на мировом рынке повышает вероятность того, что к концу 2022 года в платежном балансе возникнет двузначный профицит по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП), что является главным фактором, поддерживающим равновесие на валютном рынке.

Как передает Report, об этом говорится в информации Центробанка Азербайджана (ЦБА).

"Подорожание основных экспортных продуктов Азербайджана увеличивает профицит платежного баланса, что поддерживает стабильность курса национальной валюты, и, в конечном итоге, понижает цены. Формирование курса маната в условиях расширения каналов предложения на валютном рынке оказывает сдерживающее влияние на уровень инфляции и инфляционные ожидания", - заявили в ведомстве.

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Версия на английском языке CBA: Ratio of balance of payments to GDP may be double-digit
Версия на азербайджанском языке AMB: "Bu il tədiyyə balansının profisitinin ÜDM-ə nisbəti 10%-i keçə bilər"

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