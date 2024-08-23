ЦБА в первом полугодии наложил штрафы и финсанкции почти на 136 тыс. манатов

За первое полугодие текущего года Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел 18 проверок и 47 контрольных мероприятий, наложив на финансовый сектор штрафы и финансовые санкции на сумму 135,609 тыс. манатов.

За первое полугодие текущего года Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел 18 проверок и 47 контрольных мероприятий, наложив на финансовый сектор штрафы и финансовые санкции на сумму 135,609 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, за отчетный период Центральный банк принял меры по ликвидации, приостановлению или ограничению 37 лицензий в финансовом секторе.

За 6 месяцев приостановлена ​​лицензия 30 страховых агентов (28 физических и 2 юридических лиц), аннулирована лицензия 7 страховых агентов (6 физических и 1 исключительного юридического лица).