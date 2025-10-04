Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    ЦБА: Финансовые потоки в Азербайджане за II квартал увеличились на 7,3%

    Финансы
    • 04 октября, 2025
    • 15:24
    ЦБА: Финансовые потоки в Азербайджане за II квартал увеличились на 7,3%

    Объем финансовых потоков в Азербайджане во II квартале этого года составил 28,9 млрд манатов, что на 7,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

    Согласно информации, в апреле-июне наиболее высокую долю в общих платежных поступлениях имели такие сферы экономической деятельности, как государственное управление и оборона (25,6 %), оптовая и розничная торговля (14,7 %) и строительство (12,6 %).

    За последний год наибольший вклад в рост поступлений внесли такие сферы экономики, как строительство (рост на 504,7 млн манатов) и горнодобывающая промышленность (рост на 490,8 млн манатов)

    "Таким образом, во II квартале наблюдалась меньшая волатильность в динамике платежных поступлений по сравнению с предыдущими периодами. Хотя в апреле поступления снизились, начиная с мая наблюдалась стабильная тенденция к росту. В результате к концу июня поступления превысили максимальный уровень прошлого года", - сообщил ЦБА.

    финансы финансовые поступления ЦБА
    AMB: Bu il Azərbaycanda maliyyə axınları ötәn ilin maksimum sәviyyәsini üstәlәyib
    Central Bank of Azerbaijan: Financial flows in Azerbaijan increased by 7.3% in 2Q25

    Последние новости

    16:27

    Один турист погиб при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке

    Другие страны
    16:17

    В Украине 8 раненых госпитализировали после удара РФ по пассажирскому поезду - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    16:10

    Азербайджанский стрелок завоевала серебро на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    16:06
    Фото

    Сегодня в Джебраиле отмечают День города

    Внутренняя политика
    15:57

    Азербайджан сократил расходы на импорт металлов из Турции более чем на 26%

    Бизнес
    15:57
    Фото

    Сборная Азербайджана U-16 завоевала серебряную медаль на III Играх СНГ

    Футбол
    15:38

    В Кино-центре Низами состоялась презентация художественного фильма "Тагиев: Сона"

    Культура
    15:24

    ЦБА: Финансовые потоки в Азербайджане за II квартал увеличились на 7,3%

    Финансы
    15:22

    Азербайджанские спортсменки завоевали медали на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    Лента новостей