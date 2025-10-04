ЦБА: Финансовые потоки в Азербайджане за II квартал увеличились на 7,3%

Объем финансовых потоков в Азербайджане во II квартале этого года составил 28,9 млрд манатов, что на 7,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, в апреле-июне наиболее высокую долю в общих платежных поступлениях имели такие сферы экономической деятельности, как государственное управление и оборона (25,6 %), оптовая и розничная торговля (14,7 %) и строительство (12,6 %).

За последний год наибольший вклад в рост поступлений внесли такие сферы экономики, как строительство (рост на 504,7 млн манатов) и горнодобывающая промышленность (рост на 490,8 млн манатов)

"Таким образом, во II квартале наблюдалась меньшая волатильность в динамике платежных поступлений по сравнению с предыдущими периодами. Хотя в апреле поступления снизились, начиная с мая наблюдалась стабильная тенденция к росту. В результате к концу июня поступления превысили максимальный уровень прошлого года", - сообщил ЦБА.