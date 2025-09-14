Ильхам Алиев Ассамблея Страхового союза Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Финансы
    • 14 сентября, 2025
    • 14:34
    ЦБА: В Азербайджане тестируют модель страхования от землетрясений

    В Азербайджане тестируется модель страхования рисков от землетрясений.

    Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вусал Гурбанов, выступая на первой Ассамблее Союза страхования тюркского мира в Шуше.

    По его словам, для создания механизма страхования от землетрясений необходимо наличие сейсмических карт и моделей рисков:

    "В этом направлении мы сотрудничаем с Турцией. На основе модели, уже применяемой в Турции, был подготовлен специальный вариант для Азербайджана. В настоящее время он проходит тестирование. Модель позволит оценить экономические и материальные последствия возможных землетрясений в Азербайджане и обеспечит более точную оценку рисков как для государства, так и для страховых компаний".

