    AMB: Azərbaycanda zəlzələ riskləri üçün sığorta modeli hazırlanıb

    Maliyyə
    14 sentyabr, 2025
    14:15
    AMB: Azərbaycanda zəlzələ riskləri üçün sığorta modeli hazırlanıb

    Azərbaycanda zəlzələ risklərinə dair sığorta modelinin test mərhələsindədir.

    "Report"un Şuşaya ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) baş direktoru Vüsal Qurbanov Türk Dünyası Sığorta Birliyinin ilk Assambleyasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda zəlzələ üzrə sığorta mexanizminin qurulması üçün zəlzələ xəritələrinin və risk modellərinin mövcudluğu vacibdir:

    "Bu istiqamətdə Türkiyə ilə əməkdaşlıq edirik. Türkiyədə artıq tətbiq olunan modelləmə əsasında Azərbaycan üçün xüsusi model hazırlanıb. Hazırda bu model test mühitində izlənilir. Model Azərbaycan üzrə baş verəcək hər hansı zəlzələ riskinin iqtisadi və maddi təsirlərini ölçməyə imkan verəcək və həm dövlət, həm də sığorta şirkətləri üçün riskin daha düzgün qiymətləndirilməsini təmin edəcək".

    AMB Vüsal Qurbanov zəlzələ sığortası Türk Dünyası Sığorta Birliyinin ilk Assambleyası
    ЦБА: В Азербайджане тестируют модель страхования от землетрясений

