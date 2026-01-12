Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Финансы
    • 12 января, 2026
    • 11:51
    ЦБА утвердил новые правила управления рыночными рисками в банках

    Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило "Правила управления рыночными рисками в банках".

    Как сообщает Report, соответствующее решение подписал первый заместитель председателя ЦБА, временно исполняющий обязанности главы банка Алияр Мамедъяров.

    Согласно документу, банки обязаны формировать систему управления рыночными рисками с учетом характера и объема операций, особенностей деятельности, условий работы и собственного риск-профиля. Система должна быть интегрирована в общий процесс управления рисками и охватывать как минимум процентный риск, валютный риск, риск капитала и товарный риск.

    Формирование системы управления рыночными рисками и оценка ее эффективности возлагаются на Наблюдательный совет кредитной организации.

    Также система должна соответствовать внутренней политике банка и включать требования к политике и процедурам управления рыночными рисками; измерению рыночных рисков; измерению показателя BKFDR (процентный риск банковской книги, IRRBB); проведению стресс-тестов; мониторингу и отчетности по рыночным рискам.

    Действие правил распространяется на все структурные подразделения банков, операции внутри страны и за ее пределами, а также на дочерние общества.

    ЦБА Центробанк Азербайджана новые правила риски банки
    Azərbaycan banklarında bazar risklərinin idarə edilməsi qaydası təsdiqlənib

    Лента новостей