ЦБА утвердил минимальные требования к проведению внешнего аудита в НБКО

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило "Минимальные требования к проведению внешнего аудита в небанковских кредитных организациях".

Как сообщает Report, председатель ЦБА Талех Кязымов подписал соответствующее решение.

Согласно постановлению, эти требования не будут распространяться на внешний аудит, проводимый по инициативе НБКО, за исключением внешнего аудита, проводимого в случаях, установленных законом.

Внешний аудитор должен соответствовать требованиям, установленным Палатой аудиторов для аудита общественно значимых организаций, и быть независимым, то есть не иметь каких-либо иных, в том числе деловых, отношений с НБКО, которые могут повлиять на его независимость или независимость сотрудников, участвующих в проверке.

Сотрудники внешнего аудитора, задействованные в проверке, не должны работать в этом НБКО в течение последних 3 лет. Кроме этого, один и тот же внешний аудитор не должен проводить аудит НБКО более 5 лет подряд.

Кроме того, НБКО должна до 15 декабря каждого календарного года предоставлять регулирующему органу письменную информацию о внешнем аудиторе, который будет проводить аудиторскую проверку.