    Azərbaycan BOKT-larında kənar audit aparılmasına dair minimum tələblər təsdiqlənib

    Maliyyə
    • 26 noyabr, 2025
    • 09:08
    Azərbaycan BOKT-larında kənar audit aparılmasına dair minimum tələblər təsdiqlənib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) İdarə Heyəti "Bank olmayan kredit təşkilatlarında kənar audit aparılmasına dair minimum Tələblər"ni təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı AMB-nin sədri Taleh Kazımov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, bu tələblər qanunla müəyyən edilmiş hallarda aparılan kənar audit istisna olmaqla BOKT-un öz təşəbbüsü ilə aparılan kənar auditə şamil edilməyəcək.

    Belə ki, kənar auditor Auditorlar Palatasının ictimai əhəmiyyətli qurumlarda audit aparan kənar auditorla bağlı müəyyən etdiyi tələblərə cavab verməli, eləcə də müstəqil olmalı, o cümlədən BOKT-la kənar auditorun və yoxlamada iştirak edəcək əməkdaş(lar)ının müstəqilliyinə xələl gətirəcək hər hansı digər əlaqəsi, o cümlədən işgüzar münasibəti olmamalıdır, kənar auditorun yoxlamada iştirak edəcək əməkdaş(lar)ı son 3 il ərzində həmin BOKT-də çalışmamalıdır, eyni kənar auditor BOKT-un audit yoxlamasını ardıcıl 5 ildən artıq müddətdə aparmamalıdır.

    Bundan başqa, BOKT hər təqvim ilinin dekabr ayının 15-nə qədər təşkilatın audit yoxlamasını aparacaq kənar auditor barədə yazılı məlumatı tənzimləyici quruma təqdim etməlidir.

    AMB-nin Hüquq departamentinə bu Qərarın 3 gün müddətində Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsi tapşırılıb.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı BOKT kənar auditor
    ЦБА утвердил минимальные требования к проведению внешнего аудита в НБКО

