    ЦБА создаст платформу цифровой валюты

    Финансы
    • 27 февраля, 2026
    • 14:22
    Центральный банк Азербайджана планирует создать платформу цифровой валюты и интегрировать ее в экосистему.

    Как сообщает Report, это отражено в "Плане действий по ускорению цифрового развития на 2026-2028 годы", утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

    Согласно документу, цель состоит в повышении эффективности и прозрачности расходования средств в финансовых операциях.

    Финансирование мер, предусмотренных в Плане действий, будет обеспечено из госбюджета и других источников, предусмотренных законом.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Rəqəmsal Valyuta Platforması tətbiq edəcək

