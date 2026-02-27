ЦБА создаст платформу цифровой валюты
Финансы
- 27 февраля, 2026
- 14:22
Центральный банк Азербайджана планирует создать платформу цифровой валюты и интегрировать ее в экосистему.
Как сообщает Report, это отражено в "Плане действий по ускорению цифрового развития на 2026-2028 годы", утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно документу, цель состоит в повышении эффективности и прозрачности расходования средств в финансовых операциях.
Финансирование мер, предусмотренных в Плане действий, будет обеспечено из госбюджета и других источников, предусмотренных законом.
Последние новости
15:07
В этом году при Службе электронной безопасности будут созданы 3 центраИКТ
15:02
В Шамахы возбуждено уголовное дело по факту убийства 47-летней женщиныПроисшествия
14:53
3 марта ожидается "Кровавая Луна"Наука и образование
14:47
Ерлан Аккенженов: Азербайджан готов увеличить транзит казахстанской нефти до 2,2 млн тонн в годЭнергетика
14:43
Пол Йонсон: Швеция не исключает размещение ядерного оружия в стране в случае войныДругие страны
14:39
В Баку грузовик столкнулся с электровозом, есть погибшийПроисшествия
14:38
Басим Раза: Кабул не обладает достаточными ресурсами для продолжения конфликта с ПакистаномДругие страны
14:33
Фото
Вернувшимся в село Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от квартирКарабах
14:32