    Джавидан Гусейнов назначен послом Азербайджана в Бахрейне

    Внешняя политика
    • 27 февраля, 2026
    • 17:41
    Джавидан Гусейнов назначен послом Азербайджана в Бахрейне

    Джавидан Гусейнов назначен послом Азербайджана в Королевстве Бахрейн.

    Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

    Согласно документу, Джавидан Ризван оглу Гусейнов назначен на должность чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Королевстве Бахрейн.

    До этого назначения Дж. Гусейнов занимал должность генерального консула Азербайджана в Дубае.

