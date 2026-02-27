Джавидан Гусейнов назначен послом Азербайджана в Бахрейне
Внешняя политика
- 27 февраля, 2026
- 17:41
Джавидан Гусейнов назначен послом Азербайджана в Королевстве Бахрейн.
Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Согласно документу, Джавидан Ризван оглу Гусейнов назначен на должность чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Королевстве Бахрейн.
До этого назначения Дж. Гусейнов занимал должность генерального консула Азербайджана в Дубае.
