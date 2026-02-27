Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    МИД: Баку ведет переговоры о безвизе с десятками стран без миграционных рисков

    Туризм
    • 27 февраля, 2026
    • 17:28
    МИД: Баку ведет переговоры о безвизе с десятками стран без миграционных рисков

    Азербайджан ведет переговоры с десятками государств об отмене визового режима, уделяя особое внимание вопросам национальной безопасности и миграционных рисков.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник Консульского управления МИД Азербайджана Эмиль Сафаров на общественных слушаниях в Милли Меджлисе.

    По его словам, переговоры проводятся исключительно с дружественными странами с учетом как внутренних, так и внешнеполитических интересов страны.

    "Необходимо учитывать национальные интересы с точки зрения безопасности и миграции. Как известно, Азербайджан применяет несколько видов упрощенного визового режима - безвиз, система упрощенной выдачи виз, включая "ASAN Viza", а также специальные визовые процедуры, применяемые во время международных мероприятий. Например, в период проведения COP29 более 36 тысяч участников этого мероприятия получили упрощенные визы", - отметил представитель МИД.

    Он также напомнил, что на основании предложений Государственного агентства по туризму был реализован проект по односторонней отмене визового режима. С 15 февраля введен временный безвиз с четырьмя странами, преимущественно арабского региона.

    По словам Сафарова, работа в этом направлении продолжается, и в ближайшее время список стран может быть расширен.

    "Мы планируем применить такой режим к дружественным странам и стратегическим партнерам Азербайджана, чтобы обеспечить массовый приток туристов без миграционных рисков", - подчеркнул он.

