МИД: Баку ведет переговоры о безвизе с десятками стран без миграционных рисков

Азербайджан ведет переговоры с десятками государств об отмене визового режима, уделяя особое внимание вопросам национальной безопасности и миграционных рисков.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Консульского управления МИД Азербайджана Эмиль Сафаров на общественных слушаниях в Милли Меджлисе.

По его словам, переговоры проводятся исключительно с дружественными странами с учетом как внутренних, так и внешнеполитических интересов страны.

"Необходимо учитывать национальные интересы с точки зрения безопасности и миграции. Как известно, Азербайджан применяет несколько видов упрощенного визового режима - безвиз, система упрощенной выдачи виз, включая "ASAN Viza", а также специальные визовые процедуры, применяемые во время международных мероприятий. Например, в период проведения COP29 более 36 тысяч участников этого мероприятия получили упрощенные визы", - отметил представитель МИД.

Он также напомнил, что на основании предложений Государственного агентства по туризму был реализован проект по односторонней отмене визового режима. С 15 февраля введен временный безвиз с четырьмя странами, преимущественно арабского региона.

По словам Сафарова, работа в этом направлении продолжается, и в ближайшее время список стран может быть расширен.

"Мы планируем применить такой режим к дружественным странам и стратегическим партнерам Азербайджана, чтобы обеспечить массовый приток туристов без миграционных рисков", - подчеркнул он.