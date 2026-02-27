Президент подписал распоряжение о защите детей от вредного контента в цифровой среде

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах в связи с защитой детей от вредного контента и воздействий в цифровой среде".

Как сообщает Report, документ направлен на обеспечение сбалансированного, основанного на доказательствах и системного подхода в сфере защиты детей в цифровой среде, продвижение цифровых навыков в области использования социальных сетей, формирование культуры онлайн-поведения и развитие творческого цифрового потенциала.

В распоряжении отмечается, что развитие информационно-коммуникационных технологий и широкое внедрение цифровых решений усилили роль социальных сетей в системе общественных отношений. Быстрая цифровизация и все более раннее вовлечение детей в онлайн-среду требуют совершенствования правового регулирования с учетом современных вызовов.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить президенту проекты нормативных актов, предусматривающих защиту детей от вредного контента, в том числе введение возрастных ограничений при регистрации в соцсетях. Также предусмотрены меры по регулированию использования мобильных устройств в образовательных учреждениях, включению в учебные программы тем цифровой грамотности и кибербезопасности, а также проведению просветительской работы среди родителей, педагогов и детей.