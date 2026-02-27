Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Президент подписал распоряжение о защите детей от вредного контента в цифровой среде

    Внутренняя политика
    • 27 февраля, 2026
    • 17:26
    Президент подписал распоряжение о защите детей от вредного контента в цифровой среде

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах в связи с защитой детей от вредного контента и воздействий в цифровой среде".

    Как сообщает Report, документ направлен на обеспечение сбалансированного, основанного на доказательствах и системного подхода в сфере защиты детей в цифровой среде, продвижение цифровых навыков в области использования социальных сетей, формирование культуры онлайн-поведения и развитие творческого цифрового потенциала.

    В распоряжении отмечается, что развитие информационно-коммуникационных технологий и широкое внедрение цифровых решений усилили роль социальных сетей в системе общественных отношений. Быстрая цифровизация и все более раннее вовлечение детей в онлайн-среду требуют совершенствования правового регулирования с учетом современных вызовов.

    Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить президенту проекты нормативных актов, предусматривающих защиту детей от вредного контента, в том числе введение возрастных ограничений при регистрации в соцсетях. Также предусмотрены меры по регулированию использования мобильных устройств в образовательных учреждениях, включению в учебные программы тем цифровой грамотности и кибербезопасности, а также проведению просветительской работы среди родителей, педагогов и детей.

    Ильхам Алиев защита детей цифровая грамотность кибербезопасность
    İlham Əliyev uşaqların rəqəmsal mühitdə zərərli məzmundan qorunması barədə Sərəncam imzalayıb
    President signs decree on protecting children from harmful digital content

    Последние новости

    18:02
    Фото

    В Баку состоялось обсуждение азербайджано-эфиопских инициатив по развитию ИИ

    ИКТ
    18:01

    Бакметрополитен обсудил с АБИИ и АБР модернизацию метро

    Инфраструктура
    18:01

    В Азербайджане предложили освободить туризм от НДС

    Туризм
    17:59

    Азада Гусейнова: Подготовлены предложения по механизму ДПИ в сфере туризма

    Туризм
    17:57

    МИД Пакистана: Действия против Афганистана предприняты в рамках самообороны

    Другие страны
    17:54

    Премьер Эфиопии побывал на Сангачальском терминале

    Внешняя политика
    17:52

    Итконен: ЕК обсуждает с Киевом доступ к нефтепроводу "Дружба" для проверки его состояния

    Другие страны
    17:51

    В московском метро двое мужчин избили и ограбили пассажира

    В регионе
    17:46

    В Азербайджане школьников будут обучать цифровой грамотности

    Внутренняя политика
    Лента новостей