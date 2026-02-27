Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    В Азербайджане предложили ввести минимальную стоимость туристических услуг

    Туризм
    • 27 февраля, 2026
    • 17:35
    В Азербайджане предложили ввести минимальную стоимость туристических услуг

    В Азербайджане должна быть установлена минимальная плата за туристические услуги.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общественного объединения "Ассоциация туристических гидов Азербайджана" Турал Мусаев на общественных слушаниях в Милли Меджлисе на тему "Текущее состояние и перспективы развития туризма в Азербайджане".

    "Хотел бы выдвинуть несколько предложений, связанных с туристическим сектором. Одно из них касается сертификации. В статье 10.1 туристического законодательства сертификация туристических гидов является добровольной, если бы она стала обязательной, это обеспечило бы повышение качества услуг, оказываемых иностранным гостям", - сказал Мусаев.

    Он также предложил внедрить механизм мониторинга деятельности гидов, работающих нелегально. По его мнению, это поможет сократить случаи мошенничества и повысить имидж страны.

    "Третье предложение касается страхования гидов, защиты прав, связанных с сезонным режимом работы. И самое важное - обеспечение минимальной стоимости оказываемых услуг. Установление определенной минимальной суммы за экскурсионные и другие услуги поможет предотвратить демпинг", - отметил Мусаев.

    Также, по его мнению, целесообразно организовать постоянные программы обучения и повышения квалификации как для молодежи, так и для действующих гидов, с акцентом на совершенствование языковых навыков, знание культурного наследия и соблюдение этических стандартов.

    Лента новостей