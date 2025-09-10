ЦБА сохранил учетную ставку на уровне 7%
Финансы
- 10 сентября, 2025
- 11:02
Совет директоров Центрального банка Азербайджана (ЦБА) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 7 %.
Об этом сообщает "Report" со ссылкой на ЦБА.
Согласно информации, нижний предел процентного коридора сохранен на уровне 6%, а верхний предел - на уровне 8%.
"Данное решение было принято с учетом соответствия фактической инфляции прогнозной траектории инфляции, сравнения прогнозируемой инфляции с целевым показателем (4±2%), возможных последствий последних глобальных экономических процессов, внутренней макроэкономической ситуации, а также трансмиссии решений денежно-кредитной политики", - отмечает ЦБА.
Последние новости
11:50
Ваньсюй Дун: Без развития Среднего коридора сохранить грузопоток из Китая в Европу будет сложноИнфраструктура
11:48
Вместимость контейнерного терминала БММТП увеличится до 2 600 TEUЭнергетика
11:47
Совет по международным делам Индии возглавит Форум мозговых центров СВМДА в 2026 годуВнешняя политика
11:44
СМИ: НАТО не считает вторжение беспилотников на территорию Польши нападениемДругие страны
11:43
Генсек: Форум мозговых центров в Баку внесет вклад в развитие СВМДАВнешняя политика
11:39
В Агдаме задержаны четверо по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнейПроисшествия
11:33
Фото
В НАНА обсудили итоги августовской встречи в ВашингтонеВнешняя политика
11:26
Каллас назвала преднамеренным нарушение воздушного пространства Польши российскими БПЛАДругие страны
11:24