ЦБА сохранил учетную ставку на уровне 7%

Совет директоров Центрального банка Азербайджана (ЦБА) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 7 %.

Об этом сообщает "Report" со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, нижний предел процентного коридора сохранен на уровне 6%, а верхний предел - на уровне 8%.

"Данное решение было принято с учетом соответствия фактической инфляции прогнозной траектории инфляции, сравнения прогнозируемой инфляции с целевым показателем (4±2%), возможных последствий последних глобальных экономических процессов, внутренней макроэкономической ситуации, а также трансмиссии решений денежно-кредитной политики", - отмечает ЦБА.