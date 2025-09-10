ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар

    ЦБА сохранил учетную ставку на уровне 7%

    Финансы
    • 10 сентября, 2025
    • 11:02
    ЦБА сохранил учетную ставку на уровне 7%

    Совет директоров Центрального банка Азербайджана (ЦБА) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 7 %.

    Об этом сообщает "Report" со ссылкой на ЦБА.

    Согласно информации, нижний предел процентного коридора сохранен на уровне 6%, а верхний предел - на уровне 8%.

    "Данное решение было принято с учетом соответствия фактической инфляции прогнозной траектории инфляции, сравнения прогнозируемой инфляции с целевым показателем (4±2%), возможных последствий последних глобальных экономических процессов, внутренней макроэкономической ситуации, а также трансмиссии решений денежно-кредитной политики", - отмечает ЦБА.

    Центробанк учетная ставка
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini sabit saxlayıb
    Central Bank of Azerbaijan keeps refinancing rate unchanged

    Последние новости

    11:50

    Ваньсюй Дун: Без развития Среднего коридора сохранить грузопоток из Китая в Европу будет сложно

    Инфраструктура
    11:48

    Вместимость контейнерного терминала БММТП увеличится до 2 600 TEU

    Энергетика
    11:47

    Совет по международным делам Индии возглавит Форум мозговых центров СВМДА в 2026 году

    Внешняя политика
    11:44

    СМИ: НАТО не считает вторжение беспилотников на территорию Польши нападением

    Другие страны
    11:43

    Генсек: Форум мозговых центров в Баку внесет вклад в развитие СВМДА

    Внешняя политика
    11:39

    В Агдаме задержаны четверо по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней

    Происшествия
    11:33
    Фото

    В НАНА обсудили итоги августовской встречи в Вашингтоне

    Внешняя политика
    11:26

    Каллас назвала преднамеренным нарушение воздушного пространства Польши российскими БПЛА

    Другие страны
    11:24

    ГПС задержала гражданина Ирака, нарушившего границу Азербайджана

    Происшествия
    Лента новостей