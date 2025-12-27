AzerGold раскрыл объем продаж за год

Доходы ЗАО AzerGold от продаж на внутреннем и внешнем рынках в 2025 году составили 431 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления компании Закир Ибрагимов на презентации "Редкие жемчужины - гармония шелка и серебра".

По его словам, за весь период деятельности компания привлекла в экономику страны 1,9 млрд манатов.

"AzerGold - это не только добыча и экспорт золота и серебра, но и успешная доставка готовой продукции конечному потребителю", - сказал он.

Ибрагимов отметил, что одной из ключевых целей при производстве монет и слитков является продвижение бренда Made in Azerbaijan: "Мы стремимся обеспечивать местный рынок продукцией, отражающей национальные ценности. До настоящего времени было осуществлено массовое производство 13 золотых и 9 серебряных коллекций, которые помимо материальной ценности, несут и символический смысл".

Он добавил, что в этом году доход от розничных продаж изделий из благородных металлов внутри страны составил 38,6 млн манатов, а за период с 2019 года - около 92 млн манатов.

Также глава компании напомнил, что AzerGold применяет с 2023 года инновационную технологию производства smartminting: "Эта технология впервые в Азии была использована при выпуске золотой монеты к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева".