Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    AzerGold раскрыл объем продаж за год

    Промышленность
    • 27 декабря, 2025
    • 10:51
    AzerGold раскрыл объем продаж за год

    Доходы ЗАО AzerGold от продаж на внутреннем и внешнем рынках в 2025 году составили 431 млн манатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления компании Закир Ибрагимов на презентации "Редкие жемчужины - гармония шелка и серебра".

    По его словам, за весь период деятельности компания привлекла в экономику страны 1,9 млрд манатов.

    "AzerGold - это не только добыча и экспорт золота и серебра, но и успешная доставка готовой продукции конечному потребителю", - сказал он.

    Ибрагимов отметил, что одной из ключевых целей при производстве монет и слитков является продвижение бренда Made in Azerbaijan: "Мы стремимся обеспечивать местный рынок продукцией, отражающей национальные ценности. До настоящего времени было осуществлено массовое производство 13 золотых и 9 серебряных коллекций, которые помимо материальной ценности, несут и символический смысл".

    Он добавил, что в этом году доход от розничных продаж изделий из благородных металлов внутри страны составил 38,6 млн манатов, а за период с 2019 года - около 92 млн манатов.

    Также глава компании напомнил, что AzerGold применяет с 2023 года инновационную технологию производства smartminting: "Эта технология впервые в Азии была использована при выпуске золотой монеты к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева".

    ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов объем продаж
    "AzerGold" builki satışının ümumi dəyərini açıqlayıb
    AzerGold discloses revenue from sales in 2025

    Последние новости

    12:27

    В Филадельфии отменены 500 рейсов из-за снежной бури

    Другие страны
    12:18

    Инам Керимов: В Азербайджане усовершенствована законодательная база в судебной сфере

    Внутренняя политика
    12:06
    Фото

    Тела погибших в авиакатастрофе в Турции ливийских генералов отправлены на родину

    В регионе
    11:50
    Фото

    Азербайджанские таможенники выявили незадекларированные товары в партии "детских игрушек"

    Бизнес
    11:50

    Скорость обращения азербайджанского маната в 2025 году несколько снизилась

    Финансы
    11:33
    Фото

    В Азербайджане проходит мероприятие по случаю Дня адвоката

    Внутренняя политика
    11:21

    В поселке Бина водитель грузовика сбил насмерть пешехода

    Происшествия
    11:11
    Видео

    МВД обратилось к гражданам, планирующим поездки на освобожденные территории в праздники

    Внутренняя политика
    10:57

    В Баку грузовик насмерть сбил подростка

    Происшествия
    Лента новостей